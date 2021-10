Za mříže se vrací tři čtvrtiny vězňů. Bez systematické pomoci se situace nezlepší

Ilustrační foto: Martin Pařízek, Ondřej Vaňura, Český rozhlas

Takový případ je ojedinělý, ale recidiva je jedním z důvodů, proč jsou v Česku přeplněné věznice.

Na sto tisíc obyvatel loni připadlo 197 vězňů. To je méně, než v předchozích letech. Na druhou stranu se jedná o druhou největší vězeňskou populaci v rámci zemí Evropské unie. Znovu se za mříže vrací tři čtvrtiny vězňů. To je dlouhodobý problém. Nezvládnou se vymanit z kriminálního prostředí, najít si bydlení, práci, splácet dluhy.

Trestaní potřebují systematickou pomoc

Soudci, zástupci vězeňské služby i neziskového sektoru se shodují na tom, že trestaní potřebují systematickou pomoc, aby přechod do běžného života zvládli. Jak uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková, většina lidí se do vězení vrátit nechce.

Andrea Matoušková | Foto: Jekatěrina Staševská, Radio Prague International

"Já znám málo lidí, kteří odcházejí z vězení s rozhodnutím, že budou pokračovat. Existují takoví, ale je jich rozhodně méně, než těch, kteří odcházejí s rozhodnutím, že již nebudou páchat trestnou činnost. Vracejí se do systému, který možná pro ně není srozumitelný, není možná dostupný, a také se vrací do systému, který nedostatečně koordinuje práci a pomoc těmto lidem a jejich rodinám, protože i návrat vězněné osoby na svobodu je do jisté míry zásah do rodiny."

Chybí kapacity, aby se lidem mohlo pomoci

Kvůli přeplněným věznicím chybí kapacity na pomoc každému propuštěnému. Začlenění do běžného života je přitom pro bývalé vězně klíčové, říká náměstek generálního ředitele Vězeňské služby Simon Michailidis.

Simon Michailidis | Foto: Vězeňská služba ČR

"Pokud nenásleduje péče po propuštění, doprovod toho člověka v prvních týdnech a měsících včetně určitého servisu v podobě poradenství, případně poskytnutí zaměstnání, oddlužení a základního zařízení se v tom novém životě, tak se nám dříve nebo později vrátí do věznic."

Ve vězení je teď téměř 19 tisíc lidí. Věznice jsou naplněné na 102 procent. Pomoci by měly také alternativní tresty jako veřejně prospěšné práce, domácí vězení, nebo pokuty.

Na úřadech se s námi baví jako s kriminálníky

Problémem jsou i nároky zaměstnavatelů, kteří často i na nekvalifikované pozice požadují čistý trestní rejstřík. Řada lidí to pak vzdá, říká pětapadesátiletý Pavel, který se obrátil na neziskovou organizaci Rubikon Centrum.

Ilustrační foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

"Rubikon mi pomohl hodně, abych se nevrátil zpátky. Hodně mi pomohl psychicky. Bojoval jsem hlavně s úřady. Když se vrátíte, tak se s vámi baví na těch úřadech jako s kriminálníkem a není to nic příjemného."

Rubikon například poskytuje doprovod na úřady, pokud klienti žádají třeba o dávky, protože systém sociální pomoci je složitý.

Pomoci mohou i rekvalifikační kurzy

Ilustrační foto: Východočeské muzeum Pardubice

Pomoci se zaměstnáním mohou i rekvalifikační kurzy. Například příbramská věznice obnovila po téměř třiceti letech školní výuku. Vězni můžou nově navštěvovat rekvalifikační kurz - Příprava teplých pokrmů. Podle vedoucího tamního školského vzdělávacího střediska Jana Mareše kurz aktuálně navštěvuje dvaatřicet vězňů.

"V naprosté většině jsou spokojeni, líbí se jim to, dozví se něco nového. Od příštího školního roku budeme otevírat plnohodnotný učební obor kuchař - číšník."