Skype přes kontaktní místa umožní vězňům kontakt s blízkými

Vězeňská služba ve spolupráci s Asociací organizací v oblasti vězeňství realizují první velký společný projekt Skype návštěvy prostřednictvím kontaktního místa.

Jana Smiggels-Kavková | Foto: Česká televize

"Začala fungovat možnost hovořit s rodinnými příslušníky přes skype. Podařilo se tuhle možnost zavést ve všech věznicích v poměrně rychlém čase, což do té doby vůbec nefungovalo. Buď byly návštěvy naživo, nebo klasicky telefonáty. Takže nějaké digitalizaci pandemie velmi pomohla," uvedla předsedkyně Asociace Jana Smiggels Kavková.

Covid pomohl ke změně kontaktů

Mnozí lidé ale nemají přístup k internetu, nebo nemají patřičné znalosti. Právě těm má pomoci pilotní projekt.

Ilustrační foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

"Ti rodinní příslušníci přijdou do těch kontaktních míst, kde hovor proběhne. Je to hlavně pro lidi, kteří z nějakého důvodu nemají třeba techniku nebo data, a nemohou tu návštěvu přes skype realizovat sami. Ten pilotní program poběží pět měsíců. Kontaktní místa jsou zatím dvě. Pak se bude vyhodnocovat, jestli je o to zájem."

Kde jsou v současné době ta kontaktní místa?

"Momentálně je jedno v Praze v Karlíně, které provozuje organizace Romodrom a jedno v Chodově u Karlových Varů, které provozuje Rubikon Centrum."

Úspěšnost projektu bude asi záviset na tom, jak se informace dostane k vězňům. A jak se dozvědí jejich příbuzní, že tahle možnost existuje?

"Tohle zajišťuje přímo Vězeňská služba a konkrétní věznice. Ve všech věznicích byli vyčleněni kontaktní sociální pracovníci, kteří všechny odsouzené budou o této možnosti informovat nebo už je informovali. Pak mají možnost si rezervovat termín a domluvit se s příbuznými nebo přáteli. Ti odsouzení mohou být v jakékoliv věznici, systém rezervací funguje pro všechny, ale ta kontaktní místa jsou zatím jen dvě. V rámci naší Asociace máme domluveno, že kdyby se to osvědčilo, tak jsme schopni zajistit těch míst víc, třeba deset i v jiných místech v republice."

Věznice byly jedno z míst, které během pandemie navštěvovala zástupkyně ombudsmana. Zjišťovala, jak zařízení pro děti, zařízení pro cizince nebo věznice zajišťují kontakt s blízkými.

Hromadné ubytování odsouzených | Foto: Kancelář veřejného ochránce práv

"Tyto informace také máme. Samozřejmě, že pandemie vedla k velké izolaci lidí, kteří jsou ve výkonu trestu. Díky tomu se podařilo rychle zřídit nějakou alternativu, byť ne samozřejmě dostačující, ty skype návštěvy, které začaly fungovat ve všech věznicích. Samozřejmě osobní návštěvy jsou zcela nenahraditelné, a je dobře, že se už věznice znovu otevřely a návštěvy znovu mohou probíhat. My si myslíme, že ty on-line hovory mohou být v budoucnu nějakým doplněním, protože ty věznice jsou často hodně daleko. Pro mnoho lidí není možné na ty návštěvy jezdit, někdo ani nechce jezdit na návštěvy do věznic. Proto si myslíme, že by ty on-line návštěvy mohly v budoucnu zůstat ne jako alternativa, ale nějaké doplnění k osobním návštěvám."

Máte už na základě pilotního projektu nějaké zkušenosti?

"Měli jsme teď první rezervace. Je to každé úterý. Ještě nemám informace, jak to proběhlo. Ten projekt je úplně na začátku a je moc brzy na jeho hodnocení. Zároveň to spouštíme uprostřed dovolených, tak je to trošku složitější načasování."

Je ten hovor časově omezen?

"Ano je. Je to jenom 20 minut," dodala Jana Smiggels Kavková. Vězeňská služba projekt vítá.

Vězeňská služba projekt vítá

Podle ředitele Vězeňské služby Petra Dohnala je udržení a posílení rodinných vazeb odsouzených velmi důležité. Pokud se pilotní projekt osvědčí, bude ho možné využívat hlavně u lidí, kteří z finančních nebo organizačních důvodů nemohou dojíždět do věznic za svými blízkými.

Podle zástupkyně ombudsmana by šlo projekt využívat také například ke studiu.