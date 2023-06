Podpora přijímání ukrajinských uprchlíků v ČR podle průzkumu CVVM klesla

Podpora přijímání lidí, kteří uprchli z Ukrajiny před ruskou invazí, se mezi obyvateli Česka snížila. S přijímáním těchto utečenců souhlasí 56 procent lidí, což je o 19 procentních bodů méně než loni na jaře, tedy krátce po začátku rusko-ukrajinského konfliktu. Pro možnost jejich trvalého usazení v České republice se stejně jako před rokem vyslovila desetina dotázaných a zhruba tři čtvrtiny jsou nadále pro dočasné přijetí s následným návratem do země původu, jakmile to bude možné. Vyplynulo to z průzkumu, který provedlo v době od konce ledna do 20. března Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). S možností trvalého usazení válečných běženců z Ukrajiny v ČR v aktuálním průzkumu souhlasilo 11 procent lidí a 71 procent upřednostnilo jejich dočasné přijetí s následným návratem do země původu. Názor, že by Česko uprchlíky z Ukrajiny nemělo přijímat vůbec, podpořilo 17 procent respondentů. Loni na jaře bylo pro trvalé usazení uprchlíků v zemi deset procent lidí, 75 procent pro dočasné a 13 procent bylo proti jakémukoliv přijímání běženců. Podle CVVM trvalé přijímání uprchlíků častěji podporují mladí, vysokoškoláci, lidé zajímající se politiku a ti, kteří se zajímají o vývoj situace na Ukrajině nebo o situaci okolo jejích utečenců. Nicméně těch posledně jmenovaných postupně ubývá.