V Česku docházejí ubytovací kapacity pro ukrajinské uprchlíky, řeší se možnosti

Petr Fiala | Foto: Úřad vlády ČR

Vláda v sobotu naznačila, že ubytovací kapacita pro ukrajinské uprchlíky bude do čtrnácti dnů vyčerpána. „První vlna, která sem přicházela, často vzhledem k silné ukrajinské komunitě přicházeli k příbuzným a měli ubytování. Ta nová vlna je jiná. Přichází sem lidé, kteří příbuzné nemají. Musíme využít všechny kapacity,“ řekl v neděli premiér Petr Fiala (ODS).

Pokud bude konflikt dál eskalovat, je podle vlády pravděpodobné, že lidé budou dále přicházet a bude nutné se o ně postarat. Kabinet proto počítá i s budováním provizorních humanitárních ubytoven. Například hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) Českému rozhlasu řekla, že kraj chce nouzové ubytování pro uprchlíky zřídit, ale chybí jim spací pytle, karimatky a lehátka. Kraj proto vyhlásí veřejnou sbírku.

Pecková dodala, že takové ubytování by mělo být jen dočasné. Stejně jako ostatní hejtmani chce do ubytování běženců více zapojit soukromý sektor.

Foto: Barbora Taševská, Český rozhlas

„Považuji za klíčové podpořit soukromé ubytovatele. To je pro integraci nejlepší. Uprchlické tábory jsou složité jak na provoz, tak na následnou práci s uprchlíky. Kompenzace pro ty, kteří ubytují uprchlíky ve svém velkém bytě či domě nebo v dalším objektu, který mají, jsou nejlepší investicí. Pomohou třeba lidem lépe zvládat růst cen energií a dalších věcí," uvedla.

Kraj má podle ní celou řadu nabídek na ubytování Ukrajinců od soukromých osob. „Jsou to spíš rodinné nemovitosti, domy. A v nich jsou velmi často třeba senioři nebo rodiče samoživitelé. Oni nabízejí část nemovitostí, ale nemohou teď na svých bedrech nést náklady například na vytápění, na plyn, elektřinu, vodu a tak dále,“ dodala pro Český rozhlas.

Navýšení kompenzace

Vláda o dlouhodobějším řešení ubytování ukrajinských běženců jedná právě se zástupci krajů. Ti upozorňují, že schválená kompenzace pro ubytovatele běženců je příliš malá. Počítá se třemi typy podle délky pobytu a kvality ubytování. Pro nouzové přístřeší do 30 dnů by byl státní příspěvek 180 korun i se stravou, pro nouzové ubytování do tří měsíců 180 korun bez zahrnutí stravy. Ubytování v rodinách by měl doprovázet motivační příspěvek pro hostitele, jehož výše zatím nebyla stanovena.

Šéfové krajů chtějí částku 180 korun na den zvýšit na 250 nebo 270 korun. Uvedl to jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Podle něj je částka stanovená vládou nízká a hotely a penziony, kde jsou už někteří uprchlíci ubytovaní, na ně cenu nesníží.

Foto: Město Vsetín

Z důvodu nedostatku peněz se tak i tito uprchlíci přesunou z hotelů do tělocvičen. Například v Brně už našlo skoro 600 uprchlíků nocleh v asistenčním centru na výstavišti. Další najdou zázemí v tělocvičnách, připravené jsou například v Hodoníně nebo Mikulově, další se chystá ve Znojmě.

Také v Praze už bydlí několik stovek Ukrajinců v tělocvičnách. Pažský magistrát kvůli nedostatku kapacit už minulý týden vyzval 22 velkých městských částí o uvolnění prostorů tělocvičen. Každá městská část měla za úkol připravit 100 lůžek.

Podle předsedy Asociace krajů ČR Martina Kuby (ODS) by pomohlo i vytvoření vládního programu, ze kterého by mohly obce čerpat peníze na rekonstrukci objektů, které nyní nevyužívají. Šlo by podle něj o rekonstrukce, na nichž by dělníci pracovali jen pár týdnů.

"Obce často mají objekty, které zůstávají prázdné. Potřebovaly by drobnou rekonstrukci a tím by vzniklo v uvozovkách jednoduché ubytování," uvedl. Kraje podle něj prosazují plošné rozmístění uprchlíků po republice. Chtějí tím rozložit zátěž na všechny obce a města.

Příprava na další přísun uprchlíků

Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Ministerstvo obrany zvažuje vybudování stanových městeček pro uprchlíky. Kapacitu by měly mít kolem čtyř stovek lidí a na starosti by je měla armáda. Kraje už mají vytipované lokality, kde by mohly vzniknout. Musí mít připojení na kanalizaci, elektřinu, mohlo by jít třeba o bývalé vojenské prostory.

Česko už také požádalo o pomoc se zajištěním ubytování uprchlíků z Ukrajiny Evropskou unii. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl, že ČR žádá prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie o 25 humanitárních modulárních základen, ve kterých by bylo možné ubytovat až 50 tisíc uprchlíků. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček popsal tyto moduly jako vytápěné stany, vybavené generátorem elektrické energie, hygienickým zařízením, popřípadě polní kuchyní a prostory pro základní společenské aktivity.

Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na vládní tiskové konferencí | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Ubytování v těchto obytných kontejnerech stát podle ministra vnitra použije, jakmile dojdou kapacity v tělocvičnách a kamenných budovách.

Nezisková organizace Člověk v tísni navrhuje státu a samosprávám připravit pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny postupně čtyři typy ubytování od hotelového až po výstavbu modulárních domů s pěti bytovými jednotkami, kde by rodiny uprchlíků mohly žít i několik let. Později by tyto domy mohly sloužit jako sociální bytový fond.