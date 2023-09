Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě se zúčastní přes 140 vystavovatelů

Podzimního knižního veletrhu, který se bude v Havlíčkově Brodě konat letos potřiatřicáté, se zúčastní 142 vystavovatelů. Loni jich bylo přes 130. Kapacita Kulturního domu Ostrov, v němž se veletrh 6. a 7. října uskuteční, už je takřka vyčerpaná. Prodejní veletrh s doprovodným programem, včetně křtů knih a setkání s autory, se letos koná pod heslem: Po válce v šest hodin večer. Podle ředitelky veletrhu Markéty Hejkalové je to výraz solidarity s Ukrajinou napadenou Ruskem i připomínka Jaroslava Haška. Od jeho úmrtí letos uplynulo 100 let a 140 let od jeho narození. Citát pochází z jeho Osudů dobrého vojáka Švejka.

Lákavý by měl být i doprovodný program. Jehož součástí bude přednáška o japonských manga komiksech nebo o fenoménu Harryho Pottera či vystoupení Hanse Heisse, majitele domu v Brixenu, kde žil ve vyhnanství Karel Havlíček Borovský. Křtít se na veletrhu bude i povídková kniha Ivana Krause Veteše nebo román Markéty Hejkalové Století na vlnách.