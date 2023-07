Polovinu dětí v kojeneckých ústavech tvoří Romové, důvod je hlavně sociální

Téměř polovinu dětí v takzvaných kojeneckých ústavech tvoří romské děti. Letos na jaře v domovech pro děti do tří let vyrůstalo celkem 410 chlapců a děvčat, z nich 189 romského původu. Důvody pro jejich umístění do zařízení byly většinou sociální. Roli hraje i nastavení systému péče, nedostatečná prevence odebírání z rodin a předsudky. Ve výročních zprávách o dětských domovech pro děti do tří let to uvádí ministerstvo práce. Domovy pro malé děti fungují jako zdravotnická zařízení. Provoz by měly ukončit na konci příštího roku. V případě potřeby by se o děti měli postarat pěstouni.

"V dětských domovech pro děti do tří let je romských dětí téměř čtrnáctkrát více, než odpovídá podílu romských dětí v dětské populaci," uvádí zpráva. Vychází z údajů ministerstva školství. Podle jeho zjištění romské děti tvoří asi 3,7 procenta žáků základních škol. Resort práce předpokládá, že mezi mladšími dětmi bude podíl zhruba stejný.