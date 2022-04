Polsko a Česko chtějí společně požádat EU o peníze na uprchlíky

Polsko a Česko společně Bruselu navrhnou, aby Evropská unie poskytla zvláštní finanční podporu zemím při zvládání přílivu uprchlíků z Ukrajiny. Oznámil to polský premiér Mateusz Morawiecki po jednání s předsedou české vlády Petrem Fialou ve Varšavě. Do Polska od začátku ruské invaze na Ukrajinu přicestovaly tři miliony Ukrajinců, do Česka asi 300.000. Fiala uvedl, že obě země se dosud dokázaly s "neuvěřitelnou uprchlickou vlnou" z Ukrajiny vypořádat, upozornil ale, že dlouhodobě tento příliv nelze zvládnout bez solidární podpory dalších zemí EU. "Neměníme stanovisko. Za migrační krize v roce 2015 jsme byli proti kvótám a přerozdělování - a ani teď nechceme přerozdělování," řekl s připomínkou tehdejšího odmítnutí středoevropských zemí EU pomoci tehdy migrací těžce zasažené Itálii a Řecku převzetím části žadatelů o azyl, často původem z válkou zničené Sýrie, ale také z afrických zemí. "Lidé (z Ukrajiny) neutíkají, aby si zlepšili situaci, ale aby si zachránili životy," upozornil Fiala. "Na většinu otázek se díváme naprosto shodně," prohlásil Fiala po jednání s polským hostitelem. Praha a Varšava podle něj nepochybují, že Evropská unie a Severoatlantická aliance mají postupovat proti Rusku co nejtvrději, ani o tom, že je záhodno co nejvíce podporovat Ukrajinu, čelící agresi Ruska.