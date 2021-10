Virtuální realita by mohla fungovat jako forma psychoterapie. Informatici z Vysokého učení technického vyvíjí aplikaci, přes kterou by psycholog při sezení pacientovi promítal do speciálních brýlí stresové situace. Zároveň by tak kontroloval jeho chování nebo zvýšený tep. Tato technologie by pomáhala třeba při léčbě posttraumatických poruch nebo některých fóbií.