Trháte ovoce, nebo hrajete pexeso. V Pelhřimově používají k rehabilitacím virtuální realitu

Cvičení je díky ní efektivnější, ale i zábavné, pomáhá odvádět pozornost od bolestivého pohybu a k pohybu přirozeně motivuje, vysvětlil ředitel nemocnice Michal Kozár.

V Pelhřimově používají k rehabilitacím virtuální realitu | Foto: Alexandra Knapová, Nemocnice Pelhřimov

"Pacient nevnímá to nemocniční prostředí a víc se soustředí na tu rehabilitační činnost. Pomáhá mu to oprostit se od pocitu, že je v nemocnici, a je na něj vyvíjen ten tlak, že musí. Ve virtuálním prostředí to vnímá mnohem pozitivněji, a lépe se mu cvičí. Rehabilitace se dá využít při léčbě po různých úrazech a operacích horních končetin, při funkčních neurologických poruchách, poruchách hybnosti nebo při částečném ochrnutí po cévních mozkových příhodách."



Pořadníky na rehabilitaci už jsou do prosince plné. Virtuální realita je vhodná pro většinu pacientů, výjimkou jsou epileptici nebo lidé trpící závratí. Nástroj pro fyzioterapii a ergoterapii vznikl ve spolupráci s terapeuty, lékaři, pacienty a ošetřovateli.

Pacienti se cítí po cvičení méně vyčerpaní

Pacienti si novou metodu chválí. Například paní Evu trápí artróza v rameni. Ruce si procvičovala při sběru ovoce nebo zalévání zahrádky. Zážitek z virtuální reality se jí zdál zábavný a cítila se po cvičení méně vyčerpaná. Jak rehabilitace probíhá, přiblížil ředitel Michal Kozár.

"Pacienti dostanou virtuální brýle. Je tam 26 programů, kdy se vybírá různá obtížnost od lehké po těžkou v závislosti na tom, jak je nastaven ten individuální léčebný plán. Mohou třeba zalévat zahrádku, případně sbírat ovoce, otáčet pexeso. Ty programy jsou různé, a sledují specifický účel té rehabilitace. Je to změna, není to klasické cvičení, na které byli běžně zvyklí. Takže ta odezva je za nás určitě pozitivní."

Pacienti za tuto formu rehabilitace nic nepřiplácí.

"Je to součást léčebného výkonu. Zatím to nemá od zdravotních pojišťoven vlastní kód, takže to máme v rámci rehabilitačního cvičení. Stálo nás to zhruba 360 tisíc s tím, že to v současné době máme na dva roky."

Přesto chtěla nemocnice v Pelhřimově pokroku v medicíně využít.

S virtuální realitou mají zkušenosti i pacienti jihlavské nemocnice na Vysočině. Speciální brýle slouží pacientům upoutaným na lůžko na geriatrickém oddělení či onkologii ke zpestření pobytu v nemocnici. Ocitnou se díky nim na koncertě Miroslava Žbirky, na výletě do Berlína nebo na Karlově mostě. Dostanou i pacienti v pelhřimovské nemocnici podobné zpestření?

"Prozatím jsme o této možnosti neuvažovali. My jsme se zaměřili spíše na tu léčebnou část. Samozřejmě do budoucna to nelze vyloučit, že bychom používali podobný model, jak má nemocnice Jihlava. Na to bychom asi pořizovali samostatně virtuální brýle," dodal ředitel pelhřimovské nemocnice Michal Kozár.