Poslanci se přeli kvůli snížení penzí exponentů někdejšího komunistického režimu

Poslanci se přeli kvůli lidoveckému návrhu na snížení důchodů exponentů někdejšího komunistického režimu. Zatímco podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky jde o narovnání nespravedlnosti, komunisté dali úpravu do souvislosti s blížícími se sněmovními volbami. Pozměňovací návrh by se mohl dostat do vládní novely o dodatečném zvýšení penzí o 300 korun od ledna, který Sněmovna projednala ve druhém čtení. Komunisté chtějí částku zvednout na 500 korun. Podobu předlohy, k níž se sešly dvě desítky poslaneckých úprav, by mohla dolní komora schvalovat na mimořádné schůzi na konci července. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že nerozumí tomu, proč se tyto záležitosti řeší 32 let po pádu komunistického režimu.

Poslanci KDU-ČSL chtějí například také uzákonit snížení věku pro odchod žen do důchodu s ohledem na vychované děti, zmírnit podmínky pro získání vdovského nebo vdoveckého důchodu a zkrátit nutnou dobu pojištění pro nárok na penzi na 30 nebo na 25 let z nynějších 35 let. Poslanci ČSSD prosazují dřívější odchod do důchodu pro lidi pracující v náročných profesích.