Sněmovna schválila předčasné důchody bez krácení pro záchranáře

Zdravotničtí záchranáři zřejmě budou moci odcházet od příštího roku předčasně do důchodu bez sankce, a to až o pět let. Jejich zaměstnavatelům se ale zvýší penzijní odvody. Předpokládá to vládní novela, kterou dnes schválila Sněmovna. Předloha opravuje dříve přijatou, ale nepoužitelnou úpravu předchozích záchranářských penzí. Poslanci navíc svými úpravami snížili penze vybraným prominentům bývalého komunistickému režimu a rozšířili nárok na příspěvek 500 korun k důchodu za vychované dítě. Návrh nyní dostanou k posouzení senátoři.

Takzvané výchovné bude stát vyplácet od ledna. Příspěvek za vychované dítě by měli od příštího roku dostávat i lidé, kteří vstoupili do starobní penze z invalidního důchodu, ale nesplnili podmínku pro potřebnou dobu pojištění.

Naopak snížení důchodů by se mělo podle předkladatelů úpravy kolem ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) týkat tří tisícovek někdejších komunistických funkcionářů. Krácení by mělo podle nich "hrát symbolickou roli". Penze by podle podkladů neklesly pod částku, do níž se naopak dorovnává důchod účastníkům odboje a odporu proti komunismu.