Poslanec Farský se vzdá mandátu osobně na schůzi Sněmovny

Poslanec Jan Farský ze Starostů a nezávislých se vzdá mandátu osobně na schůzi Sněmovny - a to v půlce února. Oznámil to na Twitteru. Farský bude 8 měsíců na stáži na Státní univerzitě v americkém Oregonu. Mandát si nejdříve chtěl ponechat, ale po kritice opozičních i koaličních poslanců se nakonec rozhodl mandátu vzdát. Farského by ve Sněmovně mohla nahradit současná ředitelka libereckého divadla F.X. Šaldy Jarmila Levko.

Farský taky uvažoval, že by mandát složil na dálku na české ambasádě, podle ministerstva spravedlnosti a Úřadu vlády to ale není možné.