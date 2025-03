Potravinové banky loni získaly víc než 16 tisíc tun potravin a drogerie

Potravinové banky v Česku loni získaly přes 16 a půl tisíce tun potravin a drogerie pro lidi v nouzi. To je o pětinu víc než předcházející rok. Oznámil to ředitel České federace potravinových bank Aleš Slavíček. Pomoc podle něj využilo víc než 430 tisíc lidí. Ve většině případů to byli senioři, samoživitelé nebo rodiny v krizi. Potravinové banky loni mimořádně pomáhaly taky kvůli zářijovým povodním.

Zhruba polovinu potravin a drogerie z loňska poskytly obchodní řetězce. V potravinových sbírkách na jaře a na podzim se vybralo 1200 tun potravin.