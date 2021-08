Povodí Moravy otevřelo nové přístaviště na Baťově kanále

Povodí Moravy ve středu otevřelo nové přístaviště Kunovský les na Baťově kanále u Starého Města na Uherskohradišťsku. Přístaviště nabídne zázemí pro krátkodobé až střednědobé kotvení rekreačním plavidlům, bude sloužit také jako čekací stání před vplutím do plavební komory. Stavba si vyžádala deset milionů korun, zahájena byla loni v listopadu, řekl novinářům generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Nad plavební komorou vzniklo přístavní molo, na které navazuje horní rejda plavební komory, která byla modernizována. Nové je také plavební značení a osvětlení. Na přístaviště vede chodník, který umožní bezbariérový přístup. "Nové přístaviště bude zajišťovat vyšší komfort i bezpečnost návštěvníků Baťova kanálu. Přístaviště včetně horní rejdy plavební komory je dlouhé 120 metrů," uvedl Gargulák. Podle velikosti lodí je k dispozici stání pro deset až 15 lodí. Na přístavišti je také restaurace a sociální zázemí.

Baťův kanál vznikl ve 30. letech 20. století. Původně sloužil nákladní dopravě, vozilo se po něm především uhlí. Částečně vede korytem Moravy a od Otrokovic na Zlínsku do slovenské Skalice je dlouhý 53,8 kilometru. V budoucnu je v plánu trasu prodloužit do Kroměříže na jedné straně a na druhé do Hodonína, čímž by délka kanálu přesáhla 75 kilometrů.