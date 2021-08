Baťův kanál se rozšířil o další přístav, zlepší bezpečnost i komfort plavby

Přístav Kunovský les | Foto: Dalibor Glück, ČTK

Nový přístav Kunovský les budou využívat rekreační lodě plující po kanále, které případně před vjezdem do plavební komory bezpečně zakotví. „Prostory čekacího stání a pro výjezd plavidel jsou vybaveny dubovými deskami, aby nedocházelo k poškození plavidel například v případě nedobrždění. Součástí prací za 10 milionů korun je i nové plavební značení a osvětlení. Do přístaviště také vede nový chodník, který umožňuje bezbariérový přístup,“ popsal nové přístaviště mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Význam přístaviště ocenil místostarosta Starého Města Martin Zábranský. Podle něj má velký přínos z hlediska rozvoje cestovního ruchu. „Podél Baťova kanálu vede cyklostezka, kterou využívají nejen obyvatelé Starého Města, ale ve velké míře i turisté. Zájem o plavbu a o využití Baťova kanálu je obrovský,“ uvedl.

Baťův kanál ve Veselí nad Moravou | Foto: Palickap, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Už před létem na kanálu otevřeli na kanálu ve Veselí nad Moravou zmodernizovaný přístav. Kapacita je tam přes 30 lodí. Premiér Andrej Babiš při slavnostním otevření řekl, že jsou na Baťově kanále v plánu investice téměř za dvě miliardy. Počítá se například s prodloužením kanálu do Hodonína a také do Kroměříže. V Napajedlech na Zlínsku pak má vzniknout největší přístav na Baťově kanále. V plánu je také vybudování nového plavebního okruhu, který propojí Veselí nad Moravou a Vnorovy. „Očekáváme pak nárůst do roku 2035 na 210 tisíc návštěvníků ročně,“ uvedl ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.

V současné době ročně Baťův kanál přiláká asi 90 tisíc návštěvníků. 53,8 kilometru dlouhá vodní cesta nabízí po celé trase od Otrokovic na Zlínsku až po slovenskou Skalici několik půjčoven lodí. Loni se jich po kanálu plavilo kolem tři a půl tisíce.

Partner z Litvy

Baťův kanál | Foto: Štěpánka Budková, Radio Prague International

Kam se bude budoucnost Baťova kanálu ubírat dál? Jeho rozvoji začne pravděpodobně už od podzimu pomáhat první zahraniční partner. Představitelé společnosti Baťův kanál se chystají podepsat memorandum o spolupráci s litevskou Regionální rozvojovou agenturou Kaunas.

„Baťův kanál je symbolem, je to největší tuzemská vodní cesta každoročně přiláká tisíce turistů k rekreačním plavbám, podél jejích břehů vznikly desítky kilometrů cyklostezek. Toto je další cesta, jak tento symbol podpořit,” řekl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Zámečník.

Vojtěch Bártek | Foto: ČT24

Spolupráci s Litevci vítá také ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek. „Mají obrovské zkušenosti s čerpáním evropských prostředků na rozvoj cestovního ruchu a v této oblasti bychom si s nimi chtěli vzájemně vyměňovat zkušenosti. Budeme rádi, pokud se podaří i nějaký společný projekt,” uvedl. „Jedná se o vodní tok, který může v mnohém konkurovat evropským kanálům a byla by obrovská škoda, kdyby zůstal opomíjen,“ dodal.

Baťák

Jan Antonín Baťa | Foto: Česká televize

Vodní cesta dlouhá 53 kilometrů, kterou nechal vystavět Jan Antonín Baťa v letech 1934 – 1938, protíná od severu k jihu Zlínský i Jihomoravský kraj. Už po vybudování začali lidé vodnímu dílu říkat Baťův kanál nebo Baťák. Ke konci druhé světové války utrpěl kanál velké válečné škody, zničena byla většina mostů, poškozeny plavební komory a jezy. Po válce započala rekonstrukce, ale některé objekty se neobnovily.

Nová historie unikátního vodního díla se začala psát po roce 1989, kdy se postupně na něm začaly objevovat osobní lodě. V současnosti se využívá pro rekreační plavbu, při které se návštěvníci mohou těšit z krásné přírody, obdivovat technické památky nebo si jen tak vychutnávat úchvatný pocit plavby po vodě.