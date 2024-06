Praha bude mít od července poprvé přímé letecké spojení s mongolským Ulánbátarem

Praha bude mít od středy 10. července poprvé přímé spojení s hlavním městem Mongolska Ulánbátarem. Linku obslouží mongolská letecká společnost Eznis Airways. Z Prahy do středoasijské země bude létat dvakrát týdně, ve středu a v sobotu. Lety bude obsluhovat Airbus A330 s kapacitou pro 256 cestujících. Nová linka nabídne navazující lety například do Vietnamu. V tiskové zprávě to dnes uvedlo Letiště Praha. Praha se podle něj stane třetím evropským městem s přímým spojením do Mongolska.

Podle předsedy představenstva Letiště Praha Jiřího Pose v Česku žije přibližně 12.000 Mongolů, mají tu tedy jednu z největších komunit v EU. Linka má podle něj také obchodní přínos. "České firmy se v Mongolsku podílí na řadě projektů a věřím, že i tato nová linka přispěje k prohloubení vzájemné obchodní spolupráce, která roste a podle údajů ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2023 překročila 513 milionů korun," uvedl.

Čeští turisté na cestu do Mongolska nyní nepotřebují víza. Mongolsko je se svou rozlohou více než 1,5 milionu kilometrů čtverečních dvacetkrát větší než Česko. Bydlí tam ale pouze 3,27 milionu obyvatel, v hlavním městě Ulánbátaru žije téměř 1,5 milionu z nich.