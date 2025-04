Praha chce na Florenci vybudovat science centrum pro děti

Praha chce vybudovat vlastní science centrum, které by hravou a interaktivní formou seznámilo děti se základy vědy a techniky. Má vzniknout v Desfourském paláci na Florenci. ČTK to řekl primátorův náměstek Jiří Pospíšil (TOP 09). Nyní musejí Pražané za podobnou zábavou vyrazit například do plzeňské Techmanie nebo liberecké IQLandie. Nejdříve je nutné zrekonstruovat budovu paláce, která je v havarijním stavu. Město loni na podzim schválilo záměr jeho opravy s rozpočtem přes 750 milionů korun.

Desfourský palác byl postaven v pozdně klasicistním stylu v letech 1845 až 1847. Architektem byl Josef Kranner, který jej vybudoval pro hraběte Desfours-Walderode. Uvnitř se částečně zachovaly původní interiéry, trojramenné vysuté mramorové schodiště, mozaikové parketové podlahy a další cenné předměty jako lustry, vitráže a kachlová kamna.