Pražští hasiči loni přijali zhruba 330 tisíc hovorů na tísňovou linku 112. Meziročně asi o 4 procenta méně

Pražští hasiči v loňském roce přijali zhruba 330 tisíc hovorů na tísňovou linku 112 a 40 tisíc na linku 150. To je asi o 4 procenta méně než v roce 2023. Řekl to mluvčí pražských hasičů, Miroslav Řezáč. Za poklesem podle něj stojí hlavně méně mimořádných událostí nebo i detekční systémy, které odhalují například kouř. Pražské operační středisko přijímá kolem 400 hovorů přes den a přes noc 200. Až sedm s deseti volání je podle Řezáče omyl. Při chybném vytočení čísla by lidé měli na lince zůstat, aby operátor mohl případ uzavřít.