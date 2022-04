Předseda Senátu Vystrčil spolu s dalšími senátory z Česka a Polska navštívil Ukrajinu

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) navštívil Ukrajinu, která od konce února čelí ruské invazi. Do Kyjeva dorazil ve čtvrtek dopoledne vlakem spolu s maršálkem polské horní komory Tomaszem Grodzkým. V delegaci jsou i místopředseda Senátu Jiří Růžička (TOP 09), šéf senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nezávislý) a další polští senátoři. Zákonodárci obou zemí přijeli na pozvání předsedy Nejvyšší rady Ukrajiny Ruslana Stefančuka. Misi podpořil premiér Petr Fiala (ODS), podle něhož je třeba pokračovat v projevech podpory Ukrajině. Vystrčil po příjezdu do Kyjeva řekl České televizi, že by senátoři měli vystoupit v ukrajinském parlamentu a navštívit některé obce v okolí Kyjeva, těžce postižené ruskými útoky. Čeští a polští senátoři v doprovodu Stefančuka dopoledne navštívili město Borodjanka u Kyjeva, které utrpělo během ruského bombardování a okupace značné škody. "V Senátu víme, co se na Ukrajině děje, přesto považujeme za nutné a správné vidět ty zrůdnosti na vlastní oči. Abychom mohli říct těm, co tvrdí, že tady nedochází k rabování, barbarským činům, brutalitě: my jsme viděli, že nemáte pravdu," napsal Vystrčil na twitteru po návštěvě Borodjanky.