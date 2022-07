Premiér Fiala předal končícímu velvyslanci Perebyjnisovi medaili Karla Kramáře

Premiér Petr Fiala (ODS) předal končícímu ukrajinskému velvyslanci Jevhenu Perebyjnisovi ocenění předsedy vlády medaili Karla Kramáře. Fiala to uvedl na svém twitterovém účtu. Perebyjnis se stal velvyslancem v ČR v roce 2017. Ukrajinský prezident ho odvolal z funkce před několika týdny společně s velvyslanci z Německa, Maďarska, Norska a Indie. Rotaci ambasadorů označil za běžnou součást diplomatické praxe. "Pan velvyslanec u nás působil přes pět let a já mu moc děkuji za spolupráci. Za jeho hluboký a vřelý vztah k ČR jsem mu předal ocenění předsedy vlády - medaili Karla Kramáře. Přeji mu do budoucna vše dobré," uvedl premiér. S ukrajinským velvyslancem se minulý týden loučila i předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Darovala mu knihu Jsme s vámi, buďte s námi!, která zachycuje vzpomínky redaktorů Československého rozhlasu na okupaci v srpnu 1968. "Touto větou končil prezident Zelenskyj svůj projev ve Sněmovně. Vystihuje naše přátelství," uvedla k tomu.

Pamětní medaile Karla Kramáře pojmenovaná po prvním československém předsedovi vlády je nejvyšší ocenění udělované premiérem. Vznikla v roce 2008 při příležitosti 90. výročí vzniku první československé vlády.