Premiér Petr Fiala neplánuje obnovit mezivládní konzultace se Slovenskem

Česká republika neplánuje téměř po roce obnovit mezivládní konzultace se Slovenskem. V České televizi to řekl předseda vlády Petr Fiala (ODS). Příčinou jsou nynější zahraničně politické aktivity slovenské vlády v čele s Robertem Ficem (SMER), například jeho jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Kritika takových aktivit, které nejsou v zájmu ČR, není podle Fialy vměšováním do slovenských vnitřních záležitostí a žádný z vládních představitelů na rozdíl od předsedy opozičního ANO Andreje Babiše se toho nedopouští. Premiér uvedl, že dvoustranně spolu premiér a ministři obou zemí jednají, s Ficem by se měl setkat v rámci pondělního unijního jednání v Bruselu.

Česko konzultace přerušilo loni kvůli odlišných názorech na klíčová zahraničně-politická témata, zejména příčiny ruské agrese na Ukrajinu.

Lipavský se sešel se svým slovenským protějškem

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) se dnes sešel se svým slovenským protějškem Jurajem Blanárem, který je na neoficiální návštěvě v Praze. Lipavský to řekl v televizi CNN Prima News. Setkání bylo podle šéfa české diplomacie standardní a vztahy mezi Českem a Slovenskem nejsou tak špatné, jak by se z médií mohlo zdát. Oba politici podle ministra řešili především praktické záležitosti diplomatického styku obou zemí. "Vztahy mezi Českem a Slovenskem ve skutečnosti nejsou zas tak vyhrocené," řekl pak v reakci na otázku moderátorky ohledně výroků slovenského premiéra Roberta Fica o tom, že čeští politici a média zasahují do vnitřních záležitostí Slovenska.

Lipavský dodal, že po nedělní neoficiální schůzce se bude konat i oficiální bilaterální jednání, na které do Prahy pozval Blanára na 18. února a ten pozvání přijal.