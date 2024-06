Prezident Pavel doufá, že volební účast u eurovoleb dosáhne 30 pct

Prezident Pavel doufá, že účast u voleb do Evropského parlamentu bude letos vyšší než před pěti lety. Za úspěch by považoval, kdyby k volbám přišlo přes 30 procent voličů. Prezident to uvedl těsně poté, co do hlasovací urny vhodil svůj lístek. V roce 2019 přišlo k volbám do Europarlamentu pouhých 28,72 procent voličů.

Hlavními tématy letošních voleb jsou nelegální migrace, stav životního prostředí či konkurenceschopnost ekonomik. Podle Pavla jsou to témata, která se dotýkají každého a proto by o nich neměl nechat rozhodovat jiné. Evropa jsme my všichni, nemá proto smysl stát stranou a nadávat, uvedl prezident.