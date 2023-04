Prezident Pavel: Plošné kontroly u vstupu na Pražský hrad skončily

Plošné kontroly u vstupů do Pražského hradu končí, v pondělí se začala odstraňovat většina bezpečnostních rámů. Kontroly budou namátkové. Na tiskové konferenci to oznámil prezident Petr Pavel. Stav, kdy návštěvníci Hradu museli absolvovat bezpečnostní prohlídku, hlava státu opakovaně kritizovala. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je ideálním řešením kompromis v podobě namátkových kontrol.

Kontroly na vstupech do areálu Pražského hradu byly zavedeny v roce 2016. Podle kritiků byla opatření zbytečná. Hrad je tehdy hájil potřebou zajistit bezpečí turistů. Rakušan nedávno řekl, že bezpečnostní rámy by mohly být případně pouze na vybraných místech uvnitř areálu a prostor Hradu by byl monitorován. O zrušení kontrol se začalo mluvit více než před rokem, situace se změnila s ruskou agresí na Ukrajině.

Pavlův tým také provedl revizi projektu, který by umožnil komplexně pojmout ochranu Hradu. Půjde například o nové pojetí zabezpečení vjezdů. V horizontu zhruba měsíce až dvou by mohl Hrad spustit výběrové řízení na dodavatele.