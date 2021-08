Prezident Zeman dostal od lidí návrhy na udělení 151 vyznamenání

Prezident Miloš Zeman dostal od lidí návrhy na udělení 151 vyznamenání. Kancelář prezidenta republika odpověděla celkem 169 lidem a skupinám osob, od kterých návrhy obdržela. ČTK to sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman letos dostal méně návrhů než v loňském roce, kdy lidé doporučovali ocenit 243 různých osobností, i předloni, kdy to bylo 257 osobností. Pražský hrad tradičně do slavnostního ceremoniálu tají, koho se chystá prezident k 28. říjnu vyznamenat. Ovčáček dříve oznámil, že Zeman in memoriam udělí medaili Za hrdinství štábní praporčici Michaele Tiché, která zemřela na zahraniční misi na Sinaji po pádu vrtulníku a nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva většinovému vlastníkovi investiční skupiny PPF Petru Kellnerovi. Zeman také zmínil, že pokud někdo navrhne vyznamenání pro zesnulého režiséra Františka Filipa, pak mu ho "zcela určitě" udělí. Premiér Andrej Babiš (ANO) avizoval, že navrhne, aby v souvislosti s řešením pandemie byl oceněn vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. Prezident už dostal návrhy na vyznamenání od poslanců a senátorů. Horní komora chce vyznamenat 15 osobností, Sněmovna navrhla 34 jmen.