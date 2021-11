Prezident Zeman nabídl Polsku vyslání vojáků na hranice s Běloruskem

Prezident Miloš Zeman dnes nabídl Polsku vyslání českých vojáků na hranice s Běloruskem. Jsou podle něj připraveni k okamžitému přesunu. Napsal to v dopise polskému prezidentu Andrzeji Dudovi. Podle Zemana rozhodnutí o vyslání vojáků na dobu do 60 dnů náleží české vládě, pokud by Česko plnilo závazky z mezinárodních smluv o společné obraně. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes řekl, že ČR je připravena do Polska poslat policisty, případně vojáky, k vyslání vojáků by podle něj bylo nutné rozhodnutí obou komor Parlamentu.

Polsko již několik týdnů čelí na běloruské hranici migrační krizi. Zeman v dopise uvedl, že situace na polsko-běloruské hranici je způsobena "zlými úmysly těch, kteří pro svůj vlastní prospěch neváhají zneužít nepřízně osudu druhých".

O situaci na polských hranicích dnes jednají v Budapešti premiéři zemí V4 včetně Babiše.