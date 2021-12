Příjezdový formulář nebude třeba při individuální cestě

Ode dneška se nebude vyžadovat příjezdový formulář od lidí, kteří do České republiky cestují výhradně individuální pozemní dopravou. Nadále jej ale budou muset vyplňovat lidé při ostatních cestách i ze zemí s nízkým rizikem nákazy koronavirem, a to kvůli nové variantě omikron. Ministerstvo to uvedlo v novém ochranném opatření, které aktualizovalo po rozhodnutí Městského soudu v Praze.

Za individuální dopravu se podle opatření považuje cesta takovým dopravním prostředkem, ve kterém se přepravují pouze členové jedné domácnosti. Stát formuláře po příjezdu do země zavedl kvůli koronavirové pandemii. Musí je vyplnit všichni starší šesti let, kteří v posledních 14 dnech byli déle než 12 hodin v cizině. Dosud byly údaje z formulářů uchovávány po dobu jednoho roku, podle aktualizovaného opatření by to nově měly být pouze tři měsíce. Sloužit mají k potřebám nalezení rizikových kontaktů nakaženého, kontroly dodržování popříjezdových opatření či k určení časového výskytu mutací.

Soud své rozhodnutí zdůvodnil tím, že v případě individuální dopravy formulář neobsahuje žádné údaje relevantní pro trasování, a nejde tedy o důvodný zásah do základního práva na ochranu soukromí.