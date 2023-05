Případů svrabu v Česku lékaři letos evidují nejvíc za 20 let

Lékaři v Česku zaznamenali letos do konce dubna 3462 případů svrabu, což je nejvíc za posledních 20 let. Za první čtyři měsíce roku je jich víc než ve třech posledních letech před epidemií covidu-19 za celý rok. Počet případů už loni výrazně narostl na 5276, letos je jich ale do dubna dvojnásobek než loni. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Situace v krajích je různá, zatímco v Karlovarském kraji zaznamenali v dubnu 16 případů, v Moravskoslezském kraji jich bylo 105.

Hlavním příznakem svrabu je silné svědění, na kůži se objeví vyrážka, zejména na rukou, předloktí, vnitřní straně stehen a v okolí pupku. Svrab se přenáší úzkým tělesným kontaktem nebo prostřednictvím ložního prádla a výjimečně oblečení. Šíří se v rodinách, častá je i nákaza zdravotníků nebo pracovníků sociálních služeb, kteří se nakazí při ošetřování a vyšetřování pacientů a klientů.

Epidemie svrabu se podle odborníků vrací v cyklech po 15 až 20 letech, které nemají jednoznačné vysvětlení. Pokles počtu případů v době epidemie covidu-19 spojují s omezením kontaktů a prezenční výuky, uzavřením vysokoškolských kolejí a omezením cestování. Vliv může mít také pokles imunity, protože se lidé se svrabem v poslední době v Česku nemohli setkat.