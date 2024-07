Pro získání státního příspěvku na penzijní připojištění je třeba ukládat 500 Kč

Ode dneška se zvyšuje minimální odkládaná částka na penzijní připojištění pro získání státního příspěvku ze 300 korun na 500 korun měsíčně. Skončila státní podpora pro starobní důchodce, což se týká zhruba milionu lidí. Stát začne od července k měsíčně uloženým částkám mezi 500 a 1700 korunami přidávat jednotných 20 procent. Na nejvyšší státní příspěvek 340 korun dosáhne ten, kdo si bude odkládat 1700 Kč a více.

Asociace penzijních společností penzistům, kterých se dotkne ukončení státní podpory a kteří zároveň nebudou mít splněnou podmínku minimálně pěti let spoření, doporučila, aby si těch pět let dospořili. Mohou tak činit i po stokoruně, což je minimální úložka. Budou si pak moci vybrat všechny své peníze včetně státních příspěvků získaných do 30. června 2024. Některé penzijní společnosti garantují státní příspěvky penzistům do konce roku 2025, a to formou takzvané věrnostní odměny.