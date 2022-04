Projekt Neviditelní: Až 889 tisíc seniorů v Česku nežije důstojný život

Až 889.000 seniorů v Česku nežije důstojný život a potýká se s příjmovou chudobou a související rezignací na život. Vyplývá to z průzkumu k projektu Neviditelní, za nímž stojí společnost Provident Financial, Spotřebitelské fórum a Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA). Cílem projektu je upozornit na problémy "neviditelných" lidí, kteří žijí na hranici chudoby, uvedla manažerka projektu Neviditelní Kateřina Jarošová. V Česku žije asi 2,1 milionu lidí v důchodovém věku. "Odhad jsme dělali na přelomu roku podle tehdy nejaktuálnějších dostupných dat. Ale vzhledem k tomu, co se momentálně děje v ekonomice a ve společnosti (nárůst spotřebitelských cen a rekordní inflace v Česku v posledních měsících), tak lze odhadovat, že jejich počet bude narůstat," řekl ekonom a ředitel CETA Aleš Rod. Mnozí současní penzisté podle Roda kvůli rekordní inflaci nyní nevystačí s důchodem. Tomu podle něj nezabraňují ani dosavadní valorizace důchodů. Na důchodový systém je přitom podle ředitele CETA plně odkázaných 86 procent českých seniorů. Cílem projektu Neviditelní je podle jeho manažerky také přinášet doporučení, jak změnit systém, aby seniorům i dalším zranitelným lidem pomáhal. Co se týče pomoci seniorům, tak stávající státem organizovaný systém příspěvků a podpůrných opatření podle zástupců projektu není funkční.