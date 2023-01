V Česku přibývá lidí starších sto let. Nyní jich je přes 830 a převládají ženy

Ještě před dvěma sty lety, kdy se se Češi dožívali průměrně 30 let, byl člověk ve čtyřiceti považovaný za starého. Dnes v Česku každým rokem přibývá stoletých. Za prvních devět měsíců loňského roku jich Česká správa sociálního zabezpečení eviduje přes 830, to je zhruba o osm desítek víc než za stejné období roku 2021.

Mezi nejstaršími Čechy převládají podle mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitky Drmolové ženy.

Foto: sarcifilippo, Pixabay, CC0

„Přesně jich je 739, naopak mužů je 92. Největší počet stoletých a starších důchodců evidujeme v Praze, konkrétně jde o 168 osob. Naopak nejnižší počet sto a víceletých Čechů žije v Karlovarském kraji, kde jich žije pouze šestnáct,“ upřesnila pro Český rozhlas. Druhým krajem s největším počtem stoletých byl podle údajů úřadu Jihomoravský kraj.

Podle praktického lékaře Cyrila Muchy se lidé dožívají vyššího věku díky zdravému životnímu stylu a stále lepší medicíně.

„Existují dnes léky, které výrazně upravují, uzdravují nebo zlepšují stav lidí, kteří mají chronická onemocnění. To znamená počínaje cukrovkou, přes vysoký cholesterol. Dneska se díky medicíně mohou uplatnit jejich geny a oni se vlastně potom mohou dožít toho vysokého věku,“ vysvětlil.

Stoletých bude přibývat

Nejstarší Češka žije ve Středočeském kraji a je jí 109 let. Nejstaršímu muži je 104 a žije v Praze. Z každoročního sčítání také vyplývá, že většina sto a víceletých seniorů žije stále doma.

Foto: Gundula Vogel, Pixabay, Pixabay License

Podle demografů bude v příštích letech a desetiletích lidí v hodně vysokém věku přibývat. Podle statistických propočtů by mohlo v Česku v polovině století žít zhruba 13 tisíc stoletých a starších osob, přes 90 let by mohlo být téměř 205 tisícům obyvatel. A v roce 2065 by mohlo být sto a víceletých až 20 tisíc. Převládat by měly ženy. Muži by měli tvořit zhruba čtvrtinu dlouhověkých.

Češi po 100. narozeninách dostávají vyšší důchod. Zvedá se jim o 2000 korun. Částka má pokrýt výdaje na náročnější péči. Zvýšená penze pro lidi nad sto let se zavedla v roce 1969. Na začátku 90. let si století senioři přilepšovali o 400 korun, v lednu 1996 se příspěvek zvýšil o 600 korun. Od května 2001 činil 1000 korun a od července 2006 pak 2000 korun.