Projekt Some like it Czech přibližuje cizincům kultovní snímky české kinematografie

Promítání v rámci Some like it Czech začalo v říjnu minulého roku. Za svůj cíl si klade seznámit cizince žijící v Praze s českou kulturou prostřednictvím uznávaných českých filmů.

Kino Aero | Foto: Facebook projektu Some like it Czech

Autorkami projektu jsou Anna Šenfeldová a Šárka Bekrová, studentky Arts managementu na pražské VŠE. V rámi projektu jsou jednou měsíčně v žižkovském kině Aero promítány české filmy, doprovázené samozřejmě titulky.

Ze studentské práce se stal reálný projekt

Vše začalo jako studentská práce, vysvětluje Anna Šenfeldová:

„První setkání se konalo v říjnu, kdy jsme promítaly oscarový film Kolja. Nápad se ale zrodil již před dvěma lety, kdy jsem psala bakalářskou práci, která se týkala analýzy obchodního plánu pro takto zaměřené projekty.

Kino Aero | Foto: Facebook projektu Some like it Czech

Vše děláme zcela dobrovolně. V rámci své diplomové práce jsem pak tomuto projektu věnovala hodně času a nakonec nás zaujal natolik, že jsme se rozhodly jej uskutečnit. Kvůli covidu jsme ale s jeho realizací musely dlouho čekat.“

Někdo to rád po česku

Jak je podle názvu zjevné, Some like it Czech odkazuje na kultovní film Někdo to rád horké. Anna Šenfeldová a Šárka Bekrová vysvětlují, jak na tento nápad přišly:

Foto: Some like it Czech

„Při vymýšlení názvu jsme se inspirovali pařížským projektem „Lost in Frenchlation“, založeném na podobném principu, jenž spočívá v prezentaci francouzských filmů s anglickými titulky. Nezaměřuje se na francouzskou kulturu jako takovou, ale na kinematografii. Název „Lost in Frenchlation“ pak odkazuje na film Ztraceno v překladu. Napadlo nás, že by bylo hezké spojit název našeho projektu se jménem nějakého filmu. Tak jsme přišly právě na snímek Někdo to rád horké.

„Vzpomínám si na den, kdy jsme vybíraly názvy, byly jsme zrovna na fakultě. Bavilo nás to, přemýšlely jsme o názvech jako Czechspotting nebo dokonce Czechtrix, ale nic neznělo tak dobře jako Some like it Czech.“

Přestože autorky projektu cílí na všechny cizince, ať už jde o expaty žijící v Česku, turisty nebo studenty výměnných programů, podle dosavadních zkušeností se studenti na Erasmu zaměřují spíše na akce pořádané organizací Erasmus Student Network.

Často přichází i partneři cizinců

Filmová promítání v Aeru tak většinou navštěvují cizinci žijící v Praze. Často je doprovází jejich čeští partneři či kamarádi, jak zmiňují autorky:

Kolja | Foto: Some like it Czech

„Musím říct, že nás překvapil vysoký počet cizinců v publiku a naopak zaskočilo to, že mezi nimi nebyl snad žádný student Erasmu.

„Ano, to je pravda, chodí k nám spíše cizinci, kteří zde žijí. A často také páry, kde jeden z partnerů pochází z Česka. Nebo prostě Češi, kteří své zahraniční kamarády vezmou na oblíbený film. Pokud jde o počet vstupenek, na Kolju jsme měly vyprodáno. Jinak přichází v průměru sto návštěvníků, což nás těší.“

Zimní sporty a láska, jak ji vidí Češi

Pro Annu Šenfeldovou a Šárku Bekrovou je důležité, aby témata filmů odpovídala ročnímu období. Vybírají tak filmy z různých žánrů, které jsou však pro českou kinematografii zásadní.

V lednu se například rozhodly promítat film Snowboarďáci, často označovaného za českou verzi americké série Prci, prci prcičky. Ať už si o něm myslíme cokoli, podle organizátorek jsou Snowboarďáci „kultovním filmem své generace a lidé na něj rádi vzpomínají“.

Želary | Foto: Some like it Czech

Some like it Czech v únoru připomněl i svátek sv. Valentýna, a to po svém, konkrétně filmem Želary, jenž byl nominován na Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Milostnému příběhu z druhé světové války předcházela komediální scénka, jak bývá na projekcích filmu Some like it Czech zvykem.

Více informací o nadcházejících promítáních projektu Some like it Czech naleznete zde: https://www.facebook.com/somelikeitczech