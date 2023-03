Propad českého exportu do Ruska, platební bilance je v těžkém deficitu

Loňský schodek obchodní bilance s Ruskem meziročně čtyřnásobně vzrostl, dosáhl přibližně 230,6 miliardy Kč. Od vzniku České republiky v roce 1993 byl tak dosud nejvyšší, řekl ČTK mluvčí Českého statistického úřadu (ČSÚ) Tomáš Chrámecký. Za nárůstem schodku stojí především výrazné zdražení zboží, které se z Ruska do Česka přivezlo, uvedl místopředseda Asociace exportérů Otta Daněk.

Do Česka se z Ruska přivezlo zboží za přibližně 266 miliard korun, meziročně to byl nárůst asi o 75 procent. Kategorií, která se loni na dovozu podílela nejvíce, byla minerální paliva, vyplývá z dat ČSÚ. Cena za kilogram ale podle Daňka ve srovnání s rokem 2021 vzrostla více než dvojnásobně. "Ačkoliv se dovezlo o 626.000 tun minerálních paliv méně, zaplatili jsme za ně o 122 miliard korun více," řekl. Letos se podle něj podobný propad bilance neočekává, protože kvůli snaze vymanit se ze závislosti na ruských komoditách nebude nákup minerálních paliv pokračovat, uvedl.

Z Česka se loni do Ruska naopak vyvezlo zboží za 35,6 miliardy korun, proti roku 2021 to bylo o 58 miliard korun méně. Nejvýraznější propad zaznamenal export strojů a dopravních prostředků, dále kategorie polotovarů a materiálů nebo průmyslového zboží, uvádí ČSÚ.

Daněk upozornil na to, že český vývoz loni proti roku 2021 vzrostl do zemí bývalého Sovětského svazu. Do Arménie či Tádžikistánu podle něj více než dvojnásobně, do Kazachstánu trojnásobně a do Kyrgyzstánu čtyřnásobně. "Připočteme-li k tomu i poměrně neobvyklý nárůst exportu do Turecka, meziročně o 22 procent, lze spekulovat o tom, že se do Ruska těmito kanály dostalo zboží za zhruba 30 miliard korun," uvedl.