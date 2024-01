Průmyslová výroba v listopadu poklesla skoro o tři procenta, dál klesá i stavebnictví

Průmyslová výroba se v listopadu vrátila k poklesu. Meziročně to bylo o 2,7 procenta, ve srovnání s říjnem se pak produkce snížila skoro o jedno a půl procenta. Oznámil to Český statistický úřad. Pohoršila si většina odvětví.V meziročním srovnání průmyslová výroba klesala od července do září, v říjnu vzrostla o téměř dvě procenta. „Mírný růst ve výrobě motorových vozidel a některých navazujících oborech nezvládl vykompenzovat pokles většiny odvětví, zejména výroby strojů a ostatních nekovových minerálních výrobků," uvedl k listopadové bilanci Radek Matějka z ČSÚ.

Stavební výroba v Česku zrychlila meziroční pokles. Loni v listopadu se snížila o 6,5 procenta, v říjnu klesla o 0,9 procenta. Pokles produkce zčásti podle Českého statistického úřadu ovlivnilo počasí bohaté na srážky. Výroba v pozemním stavitelství, což jsou stavby budov, se oproti stejnému období předchozího roku snížila o 7,7 procenta. Inženýrské stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, meziročně kleslo o 3,9 procenta. Meziměsíčně byla stavební produkce v Česku nižší o 3,8 procenta.

Zahraniční obchod Česka podle předběžných údajů ČSÚ skončil v listopadu v přebytku 30,8 miliardy Kč, což byl meziročně o 57,2 miliardy Kč lepší výsledek. Obchodní bilance dosáhla zatím nejvyšší hodnoty roku 2023. Pozitivně ji ovlivnil vyšší vývoz aut či menší schodek obchodu s ropou a zemním plynem.