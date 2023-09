Průzkum: Asi 53 procent firem v ČR chce investovat do robotizace a digitalizace

Do digitalizace a robotizace plánuje v následujících letech investovat přibližně 53 procent firem v Česku. Zhruba 28 procent jich v souvislosti s tím očekává, že se počet zaměstnanců sníží až o čtvrtinu. Vyplývá to z průzkumu Sdružení pro zahraniční investice (AFI), kterého se letos v září zúčastnilo 222 podniků. Asi 44 procent se jich podle něj zaměří na vývoj nových výrobků nebo procesů a 36 procent peníze vloží do snížení energetické náročnosti provozu. "Vidíme velkou chuť firem investovat a dál růst. Téměř čtvrtina firem deklarovala také svůj úmysl implementovat nástroje umělé inteligence. Řeč je přitom o investicích, které mají směřovat do provozů na území České republiky. Firmy mají zájem udržet vývoj u nás, což je pro českou ekonomiku rozhodně dobrá zpráva," uvedl předseda Sdružení pro zahraniční investice Kamil Blažek Z průzkumu dále vyplynulo, že investovat do rozšíření výrobních a skladových kapacit u stávajícího provozu chce 23 procent podniků. Úmysl expandovat ohlásilo devět procent firem a pět procent nemá zatím představu o tom, kam budou jejich investice směřovat, zjistil průzkum.