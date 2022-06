Zaseje, zkultivuje půdu, poseká trávu. Experti testují první český prototyp zemědělského robota

Doba automatizovaného zemědělství se pomalu rozjíždí a ani čeští experti nezůstávají pozadu. V polích u Litovle na Olomoucku testují prototyp zemědělského robota, prvního svého druhu vyvinutého na území Česka. Dostal jméno Cronos Quadro - po řeckém bohu sklizně. Zemědělcům by měl pomoct zvýšit efektivitu práce, ušetřit provozní náklady a vyřešit problém s nedostatkem pracovní síly.

Jakub Kejduš | Foto: Ondřej Vaňura, Český rozhlas

Stroj, za kterým stojí čeští vývojáři z hanáckého startupu, je podle technologického ředitele projektu Jakuba Kejduše primárně navržený pro práci související s pěstováním zeleniny. Bude ho ale nožné během několika okamžiků přestavět například na žací stroj nebo tahač nákladu.

Svou kompaktní velikostí a multifunkčním využitím by se měl stát ideálním pomocníkem pro malé a střední farmáře. „Má to být vlastně takový společník pro zemědělce. Ideálně by měl umět přesně zasít, potom vyplečkovat, obstarat i nějaké práce kolem – posekat trávu, posekat louku a podobně,“ vysvětlil Českému rozhlasu Kejduš.

Robot Cronos Quadro | Foto: Ondřej Vaňura, Český rozhlas

V budoucnu by podobné stroje mohly pro zemědělce znamenat větší přesnost při práci a mohly by pomoci vyřešit i problém s dlouhodobým nedostatkem zaměstnanců. Cronos Quadro by totiž po nastavení základních parametrů a přepravení na požadované místo neměl vyžadovat žádnou manuální obsluhu.

„To by v důsledku mělo přispět k podstatnému snížení nároků na manuální pracovní sílu, které je v tuzemsku i většině ostatních evropských zemí dlouhodobě výrazný nedostatek,“ potvrdil Tomáš Pospíchal ze společnosti Cronos.

Nelze opomenout ani na to, že díky elektrickému pohonu má provoz robota minimální dopady na životní prostředí. Nevystavuje zemědělskou půdu ani samotné plodiny kontaktu s výfukovými plyny spalovacích motorů, které pohánějí tradiční techniku. Celkový výkon stroje bude podle konstruktérů možné přizpůsobit požadavkům konkrétního zákazníka.

„V budoucnu tyto stroje mohou mít podobnou funkci jako robotické vysavače doma,“ řekl Kejduš.

Zatím černá krabice

Během léta podle něj proběhne rozsáhlý sběr dat získaných ze senzorů a kamer přímo v terénu, na podzim se pak počítá s vyhodnocením a finálními úpravami konstrukce, pohonu a řídicího systému. V plnohodnotném zkušebním provozu včetně autonomního řízení by stroj měl být na jaře příštího roku.

Zatím Cronos Quadro vypadá jako velká černá krabice postavená na čtyřech kolech. Konstruktéři počítají s tím, že se jeho konečná podoba po vyhodnocení výsledků testování prototypu ještě může změnit.

Základní princip stroje s univerzálním podvozkem, na který bude možné uchytit různé typy standardního zemědělského nářadí, by měl ale zůstat zachován.