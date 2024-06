Čapek, Kundera, Hrabal a Miler. Podle unikátní metody českých vědců jsou nejpřekládanější

Metodu vyvinul tým Ondřeje Vimra z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Příprava dat zabrala skoro tři roky.

Ondřej Vimr | Foto: Rozhovor Akademie věd ČR

"Tato metoda je založená na sběru velkých dat o knihách, tak jak vycházely po celém světě. Ty je dále zpracováváme a obohacujeme o další data, abychom získali co nejvěrnější obraz toho, co vlastně z české literatury nebo z jakékoliv jiné literatury ve světě vycházelo. Mezi globální autory samozřejmě v současné době patří ti, které všichni dobře známe - Milan Kundera, Jaroslav Hašek, Karel Čapek, Bohumil Hrabal. To jsou ti globální, kteří jsou známí i v Japonsku, v Americe. Ale pak je tady celá řada autorů, kteří jsou známi spíše ve střední Evropě. To bude Pavel Kohout nebo Michal Viewegh. Poměrně zajímavým případem je ilustrátor Zdeněk Miler, který se také řadí mezi globálně známé autory, ačkoliv si to zřejmě málokterý čtenář bude schopen asociovat s českou literaturou. Je to spíše literatura pro děti obecně."

Do největšího počtu jazyků byl přeložený Karel Čapek

Kteří z českých rekordmanů jsou přeloženi do největšího počtu jazyků?

Karel Čapek - Továrna na absolutno v němčině | Foto: Goodreads

"Karel Čapek je na prvním místě, na druhém bude Milan Kundera nebo Bohumil Hrabal. V určité době se velmi populárním stal také Julius Fučík, který byl v 50. letech nejpřekládanějším českým autorem vůbec. Je dobré si uvědomit, že jsou autoři, kteří tuto světovou popularitu získávali za velmi dlouhé období. Nejpřekládanější českou autorkou je tak Božena Němcová. Ona je překládána už více než 100 let, zatímco třeba Milan Kundera tu světovou popularitu získal za daleko kratší dobu. Proto je důležité se také zaměřit na současné spisovatele, protože ti samozřejmě nemají zatím tak dlouhou kariéru, a nejsou tak dlouho překládáni, takže se nedají v těch absolutních číslech srovnávat. Třeba Patrik Ouředník patří v současné době mezi hodně překládané české autory, i když samozřejmě nedosahuje těch absolutních čísel Karla Čapka nebo Jaroslava Haška."

Božena Němcová - Babička | Foto: Irena Šarounová, Český rozhlas

Někteří čeští autoři se překládají i za oceánem. Kteří jsou populární například v Japonsku?

Nesmrtelnost, Milan Kundera | Foto: Radio Prague International

"Tam je to Milan Kundera a Karel Čapek. U těch malých jazyků velmi záleží na tom, jestli se objeví nějaký překladatel, který je schopen překládat přímo z češtiny. To se ukazuje jak v Japonsku, ale i v dalších zemích, v Číně, ale i v evropských zemích, v Norsku, ve Švédsku. Je velmi důležité, že vůbec existuje někdo, kdo je schopen českou literaturu překládat, kdo je schopen ji číst a propagovat mezi nakladateli. Z tohoto hlediska je poměrně důležitá podpora překladu, tak jak ji provozuje ministerstvo kultury."

V zahraničí vychází i překlady Máje

Je v zahraničí překládaná například česká literatura z 19. století?

"Literatura 19. století v podstatě ne. To je kapitola, která je spíše uzavřená a i když se objevují stále nové překlady Babičky Boženy Němcové. Stejné je to s Malostranskými povídkami Jana Nerudy. Objevují se také překlady Máje od Karla Hynka Máchy, velmi často časopisecké, které ovšem nemáme dosud zmapované."

Do překladů zasahuje i politika. Zatímco například Václav Havel je populární na Taiwanu, tak je prakticky neznámý nebo vůbec nepřekládaný na pevninské Číně. Milan Kundera naopak slaví úspěch v obou stech. Zajímavé také je, že se nejvíc překládá v Praze. Překlady do angličtiny jsou vnímány jako brána do světové literatury. Ale pro šíření literatury po Evropě je důležitější němčina, dodává Ondřej Vimr.