České děti v zahraničí objevily další rozměr jazyka. A to díky překladatelské soutěži

Celkem se soutěže zúčastnilo 141 dětí, které překládaly úryvky z knížek do osmi jazyků. Jak připomněla předsedkyně spolku Česká škola bez hranic Lucie Slavíková Boucher, soutěže se mohly zúčastnit děti ve věku od šesti do 17 let, které žijí trvale v zahraničí. Většina z nich jsou žáci českých škol v Kanadě, USA a v Evropě.

Lucie Slavíková-Boucher | Foto: Barbora Němcová, Radio Prague International

"Cílem soutěže bylo umožnit dětem, které vyrůstají v zahraničí, seznámit se s dalším rozměrem znalosti jazyka, protože překlad literárního díla je skutečně dovednost navíc. Ne každý, kdo mluví dobře nějakým jazykem, je schopný také dobře překládat. Na to, aby člověk překládal, musí textu nejen porozumět, ale zároveň být schopný ho převést do finálního jazyka, aby byl prožitek ze čtení stejný, což není vůbec jednoduché. A pro děti, které vyrůstají v zahraničí, to je samozřejmě těžší, protože čeština není jazyk, kterým jsou obklopené denně mimo rodinné prostředí."

Jaké knihy děti překládaly?

"Zaměřili jsme se na knihy, které byly například oceněny na některých literárních soutěžích v ČR. Některé se nám podařilo vybrat tak, aby se týkaly historických událostí. Soutěž zároveň propaguje českou literaturu pro děti a mládež v zahraničí. Tím, že ji děti přeloží, i jen krátký úryvek, tak mohou knihu představit svým kamarádům ve škole, případně někomu z rodiny. Tím vlastně sdílí český literární svět."

Cena je spojená se jménem senátora Tomáše Grulicha, který se výrazně podílel na spolupráci s Čechy v zahraničí.

Tomáš Grulich | Foto: Radio Prague International

"Ano. Soutěž nese jméno Cena Tomáše Grulicha, protože pan senátor zasvětil většinu své práce situaci Čechů žijících v zahraničí. Velice podporoval české školy v zahraničí, záleželo mu na tom, aby se děti mohly v češtině vzdělávat. My jako organizátoři jsme byli soutěží nadšeni, protože ty dětské překlady, které k nám přicházely z celého světa, byly kvalitní. Ukazovaly, že děti jsou schopny překládat dobře, jsou ochotny číst a nad textem se zamýšlet. Byla to skutečně radost. Navíc nám přicházely i e-maily od rodičů, případně učitelů, kteří tuto soutěž oceňovali po všech stránkách, jak to děti bavilo, jak jim to ukázalo další rozměr jazyka. Už teď se těšíme na další ročník."

Jak dodala Lucie Slavíková Boucher, další ročník překladatelské soutěže bude vyhlášený během 14. mezinárodní konference českých škol v zahraničí v Praze na konci července.

http://ceskadiaspora.cz/den-ceske-diaspory/2021.html