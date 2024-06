Průzkum: Češi si nejčastěji ukládají úspory na spořicí účty

Češi si nejčastěji ukládají peníze na spořicí účty. Jejich obliba se za poslední rok ještě zvýšila, když na nich má úspory 58 procent lidí, zatímco loni to bylo 52 procent. Mírně se také zvýšil podíl lidí, kteří žádné úspory nemají. Letos jich je 17 procent, loni to bylo 16 procent. Vyplývá to z průzkumu společnosti KRUK ČR a Slovensko mezi tisícovkou respondentů, jehož výsledky má ČTK k dispozici. KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. "Češi jsou v nakládání se svými úsporami i při investování velmi konzervativní. Vlivem inflace se zvýšily sazby na spořicích účtech, které představují jistý výnos bez rizika, takže se staly pro české střadatele jasnou volbou," uvedla generální ředitelka společnosti KRUK Jaroslava Palendalová. Banky na spořicích účtech v současnosti nabízejí úročení mezi 3,5 a šesti procenty. Vyšší úrokové sazby jsou ale zpravidla dostupné pouze za splnění určitých podmínek, jako je využívání dalších bankovních produktů.