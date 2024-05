Průzkum: Čeští voliči chtějí u eurovoleb hlavně vyjádřit názor na vládu

Nejčastějším důvodem pro účast v červnových volbách do Evropského parlamentu (EP) je pro Čechy snaha vyjádřit názor na současnou vládu. Teprve poté následuje touha ovlivnit směr a obsah politiky Evropské unie. Vyplývá to výsledků dubnového průzkumu agentury Ipsos pro službu ČTK Connect. O volby do EP se podle průzkumu zajímá zhruba šest z deseti Čechů. K urnám by podle agentury mohla 7. a 8. června přijít zhruba třetina voličů. O tom, že v červnu budou volby do EP, vědělo letos v dubnu 82 procent dotázaných, o čtyři procentní body více než v únoru. Z 53 na 57 procent za stejnou dobu stoupl podíl respondentů, kteří uvedli, že se o tyto volby zajímají. Rozhodně se červnových voleb hodlá zúčastnit 38 procent dotázaných. Dalších 30 procent by se výběru europoslanců chtělo spíše zúčastnit. Rozhodně nechce k urnám přijít osm procent Čechů a 14 procent deklarovalo, že se spíše nezapojí. K volbám se chystají přijít častěji muži, senioři nad 65 let a lidé z Prahy. Na základě trendů nálad agentura Ipsos odhaduje, že reálně by volební účast mohla dosáhnout 32 procent. Byla by tak zhruba o tři procentní body vyšší než ve volbách před pěti lety. Nejčastější motivací k účasti u letošních voleb do EP je vyjádření názoru na současnou vládu. Jako důvod to uvedlo 37 procent dotázaných, kteří plánují k urnám přijít. Přibližně třetina respondentů jako důvod uvedla, že chtějí ovlivnit směr a obsah politiky EU. Tři z deseti Čechů pak chtějí, aby se v unii řešily konkrétní problémy jako změna klimatu, migrace či ekonomika.