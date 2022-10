Průzkum: Dvě třetiny Čechů jsou pro krátkodobé přijetí ukrajinských uprchlíků

Ochota Čechů ke krátkodobému přijetí lidí prchajících před ruskou válkou na Ukrajině stále převládá, pro jsou dvě třetiny (65 %), krátce po zahájení války to bylo 80 %. Ukazuje to výzkum společnosti PAQ Research Česko 2022: Život k nezaplacení. Ochotu přijímat migranty ale ovlivňuje to, jak lidé hodnotí jejich začlenění do společnosti. U těch - kteří mají za to, že se integrace Ukrajinců nedaří - je aktuálně ochota k přijímání uprchlíků na dvaceti procentech. Zářijového dotazování se zúčastnilo přes 1600 respondetů.