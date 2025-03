Průzkum: Finanční rezervu si dělá 55 procent Čechů, dvě třetiny sledují slevy

Finanční rezervu si tvoří 55 procent Čechů, 58 procent lidí v ČR pečlivě dává pozor, aby vyšli s příjmy. Dvě třetiny sledují slevy, využívají akce, jako jsou třeba zájezdy first minute a last minute, nebo třeba nakupují v zahraničí za výhodný měnový kurz. Vyplývá to z únorového průzkumu poskytovatele půjček Provident Finacial mezi tisícovkou respondentů. "Data z průzkumu ukazují, že lidé se zamýšlejí nad svými významnějšími výdaji až 12 měsíců dopředu, pouze šest procent jich plánovat nedokáže. Až 60 procent lidí ve věku 36 až 53 let plánuje, aby si vytvořilo rezervu. Je to pozitivní trend, rodiny finance plánují, rozhodují společně a mluví o nich i se svými potomky," uvedl analytik Provident Financial Petr Javůrek. Třetina respondentů podle společnosti vědomě vytváří rodinný rozpočet a 36 procent se aktivně připravuje na neočekávané výdaje. Nejčastěji Češi podle průzkumu plánují větší výdaje na zahraniční dovolenou, a to skoro 53 procent dotázaných.