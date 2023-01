Průzkum: Na nečekané výdaje má úspory 69 procent domácností, méně než dříve

Na nečekané výdaje nebo pro případ zhoršení své ekonomické situace má naspořené peníze 69 procent českých domácností, méně než v předchozích letech. Ještě předloni šlo o 71 procent a v roce 2020 mělo nějaké peníze naspořeno 73 procent domácností. Vyplývá to z průzkumu, který loni v říjnu pro společnost KRUK uskutečnila agentura STEM/MARK mezi 1000 respondenty. Firma poskytuje služby správy a vymáhání pohledávek na českém a slovenském trhu. Přibližně každá pátá domácnost (21 procent) má podle průzkumu úspory do výše měsíčního příjmu. To je více než před rokem, kdy mělo úspory na měsíc 12 procent Čechů. Podíl domácností s úsporami tříměsíčního příjmu se téměř nezměnil, stoupl ze 24 na 25 procent. Podíl Čechů s úsporami tří až šestiměsíčního příjmu zůstal na 21 procentech. Téměř 17 procent domácností si s úsporami vystačí až jeden rok, každá desátá dokonce tři roky, ukázal průzkum. Několik let v řadě se podle něj rozevírá rozdíl mezi ženami a muži. Zatímco v průzkumu z roku 2021 uvádělo úspory 75 procent mužů a 67 procent žen, v roce 2022 byl podíl mužů s úsporami téměř stejný (74 procent), ale u žen klesl na 64 procent. Muži také uvádějí výrazně vyšší úspory v poměru ke svému příjmu. Zatímco polovina žen má úspory na úrovni jednoměsíčního až tříměsíčního příjmu, 39 procent mužů má úspory v rozpětí šestiměsíčního až tříletého příjmu.