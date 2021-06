Průzkum: Na rodičovskou by chtělo víc mužů, brání jim pokles příjmů rodiny

Na rodičovskou by chtělo chodit víc mužů, než na ni ve skutečnosti nastupuje. Jako hlavní důvod, který jim brání zůstat doma s potomkem, uvádějí pokles příjmu rodiny. Ukázal to průzkum projektu Česko v datech. Zapojilo se do něj v polovině června 840 mužů od 20 do 45 let, odpovídali agentuře Ipsos. Podle čtyř pětin dotázaných by otec měl být s potomkem aspoň část rodičovské. Nyní se připravují novely zákonů s prodloužením otcovské a úpravou rodičovské podle evropských pravidel. Muži v Česku můžou chodit na týdenní otcovskou, dostávají z nemocenského pojištění 70 procent základu svého příjmu. Tolik se z něj platí i na mateřské, která trvá nejvýš 196 dnů. Otec na ní může matku po šestinedělí vystřídat. Následuje rodičovská s částkou 300 tiíc korun. Tu je možné vyčerpat do čtyř let dítěte. Rodič ale může dostávat měsíčně až 70 procent základu výdělku, celkovou sumu si pak vybere rychleji.

Podle údajů ministerstva práce úřady práce loni měsíčně vyplácely v průměru 315.500 rodičovských. Muži z nich pobírali 5700. Otcové tak tvořili 1,8 procenta rodičů na rodičovské.