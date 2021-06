Průzkum: Skoro třetina Čechů se nechystá hlasovat v podzimních volbách

K říjnovým volbám do poslanecké sněmovny chce jít 66 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Radiožurnál/Český rozhlas. Minulý týden se ho zúčastnilo přes tisíc dotazovaných. Nejčastěji se k volbám chystají absolventi vysokých škol a taky lidi nad 60 let. Vyšší zájem o účast je i mezi podnikateli a obyvateli Jihomoravského kraje. Třetina respondentů ale k volbám jít neplánuje. Nejčastěji uvádějí, že je politika nezajímá nebo jí jsou znechucení,

Z průzkumu také vyplynulo, že nejdůležitější témata pro politiky by ve volbách měly být bezpečnost lidí a stav zdravotnictví. Uvedlo to 90 procent oslovených. Za podstatná témata považují taky stav veřejných financí a obecně životní úroveň. Nejmíň oslovených vnímá jako důležité téma přistěhovalectví. Řešení koronavirové krize považuje za podstatné asi 80 procent lidí.