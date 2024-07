Průzkum: Sportovní aktivita Čechů s věkem klesá, nejméně sportují od 55 do 64 let

Sportovní aktivita Čechů s rostoucím věkem klesá, v generaci od 55 do 64 let se za sportovce považuje polovina lidí, ve věkové skupině 18 až 34 let jsou to více než dvě třetiny. Vyplývá to z průzkumu společnosti MultiSport Benefit ve spolupráci s agenturou NMS Market, kterého se zúčastnilo 1804 respondentů ve věku 18 až 69 let.

Necelá polovina Čechů ve věku 55 až 64 let sportuje podle průzkumu méně než jednou měsíčně. Generace starší 65 let je na tom mírně lépe, denně sportuje pět procent z nich, zatímco ve věku 55 až 64 let sportují denně tři procenta oslovených. Obecně nejaktivnější jsou podle průzkumu lidé ve věku od 18 do 34 let, 15 procent z nich sportuje alespoň jednou do týdne.

Pro dospělé do 44 let představuje největší bariéru v udržování zdravého životního stylu a pravidelného sportu nedostatek času, generaci nad 55 let nejčastěji brání zdravotní a fyzické omezení. Mladší generace častěji naráží na finanční náročnost a nedostatek vůle. Nejčastější pravidelnou formou pohybu jsou pro všechny generace procházky a výšlapy do hor.