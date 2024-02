Průzkum: V práci využívá umělou inteligenci téměř 40 procent zaměstnanců

V práci využívá umělou inteligenci (AI) téměř 40 procent tuzemských zaměstnanců. Dvanáct procent z nich ji používá v reakci na přístup firmy k novému fenoménu na trhu práce, čtvrtina spíš z vlastní iniciativy. Vyplývá to z průzkumu personální společnosti Předvýběr.CZ, pro který shromáždila data agentura Talk Online Panel. Průzkumu se zúčastnilo 500 pracujících ve veškerých profesích ve věku 18 až 59 let . "Vypadá to, že AI je pro Čechy každodenní realita. Dalších skoro 13 procent dotázaných uvedlo, že využívání umělé inteligence jejich firma plánuje v brzké době zavést,“ uvedl ředitel společnosti František Boudný. Spolupráci s nástrojem umělé inteligence zakázaly firmy podle průzkumu čtyřem procentům zaměstnanců. Znalost práce s AI potvrdilo 45 procent dotázaných, dalších 31 procent se chystá používání umělé inteligence naučit. U skupiny ve věku 18 až 24 let je tato znalost téměř 60procentní. Nástup umělé inteligence vnímá většina lidí pozitivně, 48 procent jich míní, že povede ke zjednodušení práce, protože odpadnou rutinní činnosti, 26 procent v nových technologiích vidí příležitost zvládnout víc práce.