První čeští piloti zahájili v USA výcvik na simulátoru F-35

První čeští piloti zahájili tento týden ve Spojených státech výcvik na simulátoru stíhacího letounu F-35. Skupina složená kromě pilotů i z členů projektového týmu absolvovala podrobné školení ve výcvikovém centru společnosti Lockheed Martin, uvedl web Czech Air Force. Pořízení 24 letounů F-35A Lightning II schválila vláda v září 2023. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu Česko zaplatí 106 miliard korun. Další peníze si vyžádá například modernizace letecké základny v Čáslavi. Celkem tak letouny vyjdou na 150 miliard korun, jde o nejdražší nákup pro českou armádu.

Na týdenní výcvik do USA odjela 2. února skupina osmi příslušníků Armády ČR, tvořená piloty 21. základny taktického letectva v Čáslavi a zástupci projektového týmu F-35, uvádí web Czech Air Force. Cílem výcviku na simulátoru podle něj nebylo létání samotné, ale především seznámení se s technikou a jejími reálnými schopnostmi. První letouny F-35 pro Česko mají být hotové v roce 2029, všechny F-35 by měly do ČR dorazit do roku 2035.