Rádio Svoboda: Zemřel jeden z "osmi statečných" z roku 1968 Viktor Fajnberg

Ve věku 91 let zemřel sovětský disident Viktor Fajnberg - jeden z "osmi statečných", kteří v srpnu 1968 protestovali na moskevském Rudém náměstí proti invazi vojsk Varšavské smlouvy pod vedením SSSR do Československa. Na svém webu to napsala stanice Rádio Svoboda, která se odvolává na Fajnbergovy děti. České ministerstvo zahraničí v reakci na zprávu o úmrtí vyjádřilo "hluboký zármutek". Fajnbergův odkaz je i v dnešní pohnuté době stále aktuální, píše resort zahraničí na twitteru.

Fajnberga po protestu proti invazi sovětských vojsk do Československa soud prohlásil za nepříčetného a poslal ho do psychiatrické léčebny, odkud ho propustili v roce 1973. Následně odešel do exilu. "Osud Viktora Fajnberga byl od té doby těsně spjatý s českým prostředím, často u nás pobýval a našel zde i mnoho přátel. Jeho celoživotní jasný postoj proti jakémukoli zneužití síly a moci nám bude chybět," uvedla dnes na facebooku organizace Memorial Česká republika.

Od roku 1978 žil Fajnberg ve Francii. V roce 2018 společně s tehdy žijícími Litvinovem a Bajevovou převzal za všech "osm statečných" v Praze od tehdejšího ministra zahraničních věcí Martina Stropnického cenu Gratias agit za šíření dobrého jména Česka v zahraničí.