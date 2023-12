Ředitelkou Českých center je Jitka Pánek Jurková. Rozšíření sítě se nyní neplánuje

Nová generální ředitelka Českých center Jitka Pánek Jurková chce skrze centra prezentovat Česko jako zemi mimořádného kulturního dědictví, která ale žije v současnosti a je aktivním členem mezinárodního společenství. Řekla to na dnešní tiskové konferenci poté, co ji ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) uvedl do funkce. Další rozšíření sítě Českých center se nyní neplánuje, je potřeba se soustředit na spuštění plnohodnotného provozu nově vzniklých center v Bělehradě a Tchaj-peji, řekl na dotaz ČTK šéf diplomacie.

Síť Českých center tvoří 28 zahraničních poboček určených k propagaci ČR. "Česká centra jsou výkladní skříní naší veřejné diplomacie a pod správným vedením patří i k silným nástrojům české zahraniční politiky," řekl Lipavský. Centra jsou podle něj důležitým místem setkávání, vzdělávání a kulturní výměny. Od roku 2018 dosud byl generálním ředitelem Ondřej Černý, někdejší ředitel Národního divadla. Lipavský mu poděkoval za jeho práci i při řešení složité agendy, například Českého domu v Moskvě.

Kulturní diplomatka Pánek Jurková vystudovala mezinárodní vztahy a antropologii na Univerzitě Karlově a na Amsterodamské univerzitě. Pracovala také jako vedoucí kulturního oddělení izraelského velvyslanectví, České centrum v Belgii vedla od roku 2017. Pracovala mimo jiné na přípravě i realizaci oficiálního kulturního programu českého předsednictví v Radě Evropské unie v loňském roce.