26 poboček na čtyřech kontinentech. Česká centra slaví 30 let existence

Ondřej Černý | Foto: Česká centra

Rok 1993 je považován za milník v historii českých center ve světě. Někdy se musíte rozhodnout, kdy chcete narozeniny oslavit, říká generální ředitel Ondřej Černý:

„Síť vznikla v dobách socialismu, konkrétně v 50. letech. První centrum bylo v Sofii, následovala Varšava. Jako mezník jsme si ale vybrali rok 1993, protože v tomto roce vznikla organizace Česká centra. Přestože jsme stále napojeni na Ministerstvo zahraničí, jednáme samostatně. V letech po roce 1993 vznikala především česká centra v západní Evropě.“

Foto: Česká centra

Proto tato kulturní instituce nyní slaví 30. narozeniny. Poslání center se postupem času vyvíjelo. „Od prvotních úvah o udržení obchodních vztahů vedle kulturní diplomacie se centra v posledních letech etablovala jako kulturní instituty. Dnes je však pojem kultura definován široce, což zahrnuje i lidská práva, ale také vědu, vzdělávání a sociální problematiku“, zdůrazňuje Černý.

Síť má nyní celkem 26 poboček, včetně Moskvy, kde je v současnosti centrum v důsledku války prázdné. Na stěně v kanceláři generálního ředitele visí mapa světa. Vlaječky označují všechna města, ve kterých dnes organizace působí. Ondřej Černý právě přidal na mapu novou vlajku, v Bělehradě. Právě tam bylo otevřeno dosud poslední centrum:

„Je to pro nás velmi důležité, protože jsme na Balkáně ještě nebyli. Myslím si, že je to velká chyba, protože víme, že Balkán je pro EU vždy velmi důležitý – a o to více v konfliktních situacích. Jinak můžete říci, že se silně zaměřujeme na Evropu. V devadesátých letech jsme se tak logicky formovali. Nyní je ale na čase se orientovat více globálně. Po centrech, která existovala dříve – jako v Soulu, New Yorku, Tokiu a Tel Avivu – jsme před dvěma lety otevřeli pobočku v Tbilisi v Gruzii a loni v Káhiře. A na podzim letošního roku plánujeme nové centrum v Hanoji.“

Foto: Markéta Kachlíková, Radio Prague International

Ředitelé ústavů se tento týden scházejí ke konzultacím v Praze. Podle Ondřeje Černého měly zásadní dopad na fungování i další programování tři události.

„Pandemie koronaviru výrazně posílila a zefektivnila naši komunikaci, ale v důsledku toho jsme také objevili nové programové formáty, konkrétně online formáty. Pak je tu ruská agrese na Ukrajině. To nás naučilo dvě věci: Na jedné straně, že nic takového jako čistá, apolitická kulturní diplomacie neexistuje. Musíme posílit náš závazek k evropským hodnotám a intenzivněji pracovat v zemích, kde tyto hodnoty nejsou samozřejmostí. A na druhé straně se ukázalo, že evropská integrita a solidarita jsou velmi důležité. Existuje pocit, že ruská agrese skutečně svedla Evropu dohromady. A třetí věcí bylo české předsednictví EU. Díky této zkušenosti s tak velkou akcí jsme objevili takzvané síťové projekty. Jde o projekty, které jsou iniciovány v Praze a efektivně dále rozvíjeny vedoucími center po celém světě.“

České centrum v Paříži | Foto: Česká centra

Role českých center v klasických oblastech jako je hudba, literatura a výtvarné umění, bude i nadále existovat. Cílem však je prezentovat českou kulturu v evropském kontextu, spolupracovat s partnery a podporovat výměnu. Nejdůležitějšími tématy pro příštích několik měsíců jsou udržitelnost a boj proti dezinformacím.

„Je to paradox. Dnes máte každou příležitost odhalit pravdu, ale v dnešním světě je tolik pravd, že musíte být velmi opatrní a rozvíjet určitou hygienu pravdy. Nejde jen o boj proti šíření dezinformací do světa, ale jde také o problém, který souvisí s námi samotnými, s naším sebeuvědoměním – jak pracovat s informacemi, jak věci označovat a jak popisovat realitu.“

České centrum v Mnichově | Foto: Markéta Kachlíková, Radio Prague International

Ondřej Černý vedl do roku 2018 České centrum v Mnichově. Poté se stal generálním ředitelem centrály v Praze a od té doby má na starosti celou síť:

„Upřímně řečeno, nedokážu si představit, že bych tuto roli generálního ředitele mohl efektivně plnit bez zkušeností z Mnichova. Česká centra jsou velmi specifická organizace a musíte mít na mysli dva pohledy: jeden z Prahy a druhý z území, která jsou velmi odlišná. Každý kulturní kontext je jiný. Co funguje v Polsku, nemusí vůbec fungovat v USA. Program proto musí navrhnout příslušní vedoucí. Ale samozřejmě potřebují podporu Prahy a řadu témat, se kterými mohou pracovat a přinést něco nového. Právě tato spolupráce, tato neustálá komunikace je to, co je na této práci zajímavé.“

České centrum v Mnichově | Foto: Markéta Kachlíková, Radio Prague International

Generální ředitel navíc musí umět vyčíst, co ministerstvo zahraničí od českých center chce, říká Černý. Chce to čas a zkušenosti, dodává:

„Velmi důležitá je pro nás například spolupráce s ambasádami. Měli bychom s nimi vytvořit ucelený obraz, který vyžaduje silnou komunikaci a partnerství. A to chce čas. Upřímně musím přiznat, že teď po pěti letech mohu říci: Už vím, co je naše služba. Osobně jsem dnes také velmi spokojen se složením ministerstva. Setkal jsem se s mnoha ministry. Je velmi důležité, když cítíte, že společně pracujete na zlepšení obrazu České republiky ve světě.“